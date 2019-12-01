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Олег Сенцов стал гражданином Парижа
Бывшему узнику Кремля, украинскому режиссеру Олег Сенцов присвоили звание почетного гражданина Парижа. Церемония прошла вечером 30 ноября.
В сети появились фото.
Перед церемонией Сенцов провел встречу с мэром Парижа Анн Идальго.
Напомним, Сенцов отправился во Францию ради вручения ему премии Европарламента имени Сахарова.
Олег Сенцов в 2015 году был осужден в России на 20 лет по фейковому обвинению в терроризме. В 2018 году он 140 дней держал протестную голодовку в заполярной колонии «Белый медведь», требуя от Путина освободить всех украинских политзаключенных. Его самого удалось освободить 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.
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