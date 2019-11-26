Не верьте Путину: Сенцову вручили премию имени Сахарова (видео)

Украина

В Страсбурге бывшему узнику Кремля Олегу Сенцову вручили премию Европарламента имени А.Е.Сахарова, которой он был удостоен в 2018 году, еще находясь в российских застенках.

Выступая в Европарламенте, он, в частности, призвал европейцев не верить российскому президенту Владимиру Путину, который не хочет мира в Украине и заинтересован в том, чтобы поставить нашу страну на колени. «Мы будем бороться за свою свободу», — добавил Сенцов.

Премию Сахарова основали в 1988 году. Ее, в частности, вручают в области защиты прав человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов, который провел в российских тюрьмах шесть лет, вернулся в Украину в рамках большого обмена в сентябре 2019 года.

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