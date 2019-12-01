В Николаеве жестоко избили журналиста: пострадавшему необходима операция (видео)

Происшествия

В Николаеве вечером 30 ноября было совершено нападение на журналиста местного интернет-издания «Новости-N» Александра Влащенко. Его госпитализировали.

Как сообщили в Национальной полиции Николаевской области, нападение произошло примерно в 22.30 на ул. Садовой, у подъезда дома, в котором живет журналист.

Влащенко, по его словам, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших — один или несколько, он не помнит. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало.

Врач прибывшей бригады «скорой» диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам врача, требует хирургического вмешательства.

«Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины „Умышленное легкое телесное повреждение“, санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года», — говорится в сообщении полиции.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Международная федерация журналистов признала Украину опасной страной.

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