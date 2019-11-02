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Международная федерация журналистов признала Украину опасной страной
В Украине не было полностью расследовано ни одно убийство журналистов в полной мере, безнаказанными остаются и другие преступления против сотрудников медиа. Об этом говорится в заявлении Международной федерации журналистов.
«Международная федерация журналистов обращает внимание на недопустимый состояние с нападениями на работников СМИ и безнаказанность в таких странах как Перу, Филиппины, Палестина, Сомали и Украина. МФЖ дала старт кампании „Конец безнаказанности за преступления против журналистов“. Цель проекта — привлечь внимание к проблемам физической безопасности журналистов во всем мире и в странах, где высокий уровень безнаказанности», — отмечается в обращении.
Как сообщили в Национальном союзе журналистов Украины, Федерация включила Украину в список опасных стран для работников СМИ. С 1995 года в Украине погибли 16 журналистов, в частности, 7 иностранных (1 итальянский и 6 из РФ).
Как писали «ФАКТЫ», недавно пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель напала на журналиста Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.
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