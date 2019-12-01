Украина

Десятки "двухсотых": в штабе ООС озвучили потери боевиков в ноябре

Потери военизированных формирований Российской Федерации на оккупированном Донбассе в ноябре составили 107 человек. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

«По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 — составляют санитарные потери врага», — говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что вынуждены открывать огонь в случае угрозы жизни и здоровью, а также при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Как писали «ФАКТЫ», 29 ноября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один боец ВСУ.

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