Украина

Война на Донбассе: в результате обстрела боевиков погиб боец ВСУ

В четверг, 29 ноября, оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. Ранее, несмотря на разведение войск, боевики вели обстрелы возле Петровского. Штаб ООС сообщает, что оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Крымского противник обстрелял украинских воинов из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

Укрепления Объединенных сил были дважды обстреляны неподалеку Водяного — из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а возле Широкино — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов боевиков погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела оккупантов возник большой пожар в поселке Березовое.

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