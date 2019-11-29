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Война на Донбассе: в результате обстрела боевиков погиб боец ВСУ
В четверг, 29 ноября, оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. Ранее, несмотря на разведение войск, боевики вели обстрелы возле Петровского. Штаб ООС сообщает, что оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Недалеко от Крымского противник обстрелял украинских воинов из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.
Укрепления Объединенных сил были дважды обстреляны неподалеку Водяного — из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а возле Широкино — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрелов боевиков погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.
Ранее сообщалось, что из-за обстрела оккупантов возник большой пожар в поселке Березовое.
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