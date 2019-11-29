23.86 / 24.09 26.19 / 26.55
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Война на Донбассе: в результате обстрела боевиков погиб боец ВСУ

19:16 29 ноября 2019 38
Обстрел на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 29 ноября, оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. Ранее, несмотря на разведение войск, боевики вели обстрелы возле Петровского. Штаб ООС сообщает, что оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Недалеко от Крымского противник обстрелял украинских воинов из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов.

Укрепления Объединенных сил были дважды обстреляны неподалеку Водяного — из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а возле Широкино — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов боевиков погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела оккупантов возник большой пожар в поселке Березовое.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер