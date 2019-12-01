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Не нужно пугать инвесторов заявлениями о ретроспективном снижении "зеленого" тарифа, — эксперты
Не нужно пугать инвесторов, развивающих альтернативную энергетику в Украине, заявлениями о ретроспективном просмотре «зеленого» тарифа. Такое заявление сделала директор компании «SALIX energy» Ирина Гнап во время международного форума по возобновляемой энергетике «ARWE 2019».
«Изменение таких правил игры — это всегда довольно сложный вопрос, и для инвестора в первую очередь, и для банков, которые ожидают возврата инвестиций, например, кто приобщал кредитный ресурс. Им нужна реструктуризация и возврат кредитов. Поэтому мне кажется, что здесь должна быть стабильность в данном вопросе для того, чтобы инвестор не испугался и не убежал, а имел гарантию выполнения этих условий и возврата средств», — сказала Гнап.
Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный считает, что стимулы, которые Украина предложила инвесторам, вкладывающимся в проекты по развитию альтернативной энергетики, следовало бы распространить на другие сектора экономики. Он отметил, что такой подход позволил привлечь в отрасль более 10 млрд долларов инвестиций, большая часть из которых — иностранные.
«Инвесторы всю жизнь Украину обходили, как только могли. На инвестиционной карте мира мы практически отсутствуем. Представьте себе квартиру, в которой ремонт сделали, а на стене муха нагадила. Это примерно как выглядит Украина на инвестиционной карте мира. Мы создали отрасль, которая привлекла 10,5 млрд долларов инвестиций, из которых две трети — это иностранные прямые инвестиции. В моем понимании, вместо того, чтобы эту отрасль „тренировать“ (раздражать инвесторов разговорами о ретроспективном снижении „зеленого“ тарифа — Ред.) и постоянно ограничивать, необходимо было бы такие же стимулы распространять на другие сектора, чтобы привлекать сюда частных инвесторов», — сказал Тынный.
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