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Политика

"Настоящий цирк": В СНБО отреагировали на нашумевшее заявление Кривоноса

13:58 1 декабря 2019 52
Полковник Кривонос
Инф. «ФАКТОВ»

В Совете национальной безопасности и обороны отреагировали на заявление первого заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, который обвинил секретаря СНБО Алексея Данилова в своем увольнении президентом с двух должностей.

В СНБО объясняют его вывод из состава ряда межведомственных комиссий и групп с перераспределением функциональных обязанностей и называют это рабочим процессом, не имеющим никакой политической составляющей.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что Кривонос является прикомандированным к Аппарату СНБО Украины из Министерства обороны, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны «в соответствии с поставленными заданиями».

Напомним, последние кадровые решения президента Зеленского об отстранении боевого офицера Сергея Кривоноса от ряда должностей вызвали бурные споры в сети. Многие считают, что после указов по Кривоносу можно забыть о функциональности Совета нацбезопасности и в принципе об обороноспособности страны. Другие напоминают, что Кривонос является реальным боевым офицером в отличие от других членов аппарата СНБО.

Фото 5 канал

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