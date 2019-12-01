"Настоящий цирк": В СНБО отреагировали на нашумевшее заявление Кривоноса

Политика

В Совете национальной безопасности и обороны отреагировали на заявление первого заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, который обвинил секретаря СНБО Алексея Данилова в своем увольнении президентом с двух должностей.

В СНБО объясняют его вывод из состава ряда межведомственных комиссий и групп с перераспределением функциональных обязанностей и называют это рабочим процессом, не имеющим никакой политической составляющей.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что Кривонос является прикомандированным к Аппарату СНБО Украины из Министерства обороны, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны «в соответствии с поставленными заданиями».

Напомним, последние кадровые решения президента Зеленского об отстранении боевого офицера Сергея Кривоноса от ряда должностей вызвали бурные споры в сети. Многие считают, что после указов по Кривоносу можно забыть о функциональности Совета нацбезопасности и в принципе об обороноспособности страны. Другие напоминают, что Кривонос является реальным боевым офицером в отличие от других членов аппарата СНБО.

Фото 5 канал

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter