Украина

СНБО превратили в цирк: Кривонос отреагировал на снятие с должностей

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, считающий реальной угрозу открытого вторжения войск Путина в Украину, обвинил главу СНБО Алексея Данилова в своем увольнении президентом с двух должностей.

Об этом он написал в посте в Facebook.

«Секретарь СНБО, которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу — таки протолкнул подписание указа. Мои личные выводы будут позже, „новость“ прилетела мне в дороге», — считает Кривонос.

По мнению замглавы СНБО, его увольнение свидетельствует о нежелании определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины «Пять шагов», «как раз когда мы уже вышли на финиш».

«И вообще — превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины на посмешище с клоунами», — написал Сергей Кривонос, добавив, что продолжает работать для Украины.

Напомним, до марта текущего года Кривонос был первым заместителем Командующего Силами специальных операций ВСУ. Он сначала подал, но затем снял свою кандидатуру с выборов президента. В марте указом Петра Порошенко Кривоноса назначили в СНБО и одновременно главой комиссии по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 ноября президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, а также уволил с должности руководителя и вывел из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Ранее Кривонос заявил, что новый секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не видит его в ведомстве.

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