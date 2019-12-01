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Происшествия

В центре Киева расстреляли Range Rover, пострадал ребенок: первые подробности и видео с места ЧП

18:14 1 декабря 2019 405
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные расстреляли Range Rover. В машине находился ребенок, который был ранен. Ранее в Кривом Роге пьяный прохожий расстрелял автомобиль из ружья.

Ужасное ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

По предварительным данным, злоумышленники скрылись на автомобиле Lexus.

Как сообщает Информатор, в Киеве ввели оперативный план «Сирена».

Пострадал также и водитель внедорожника. На его теле были видны капли крови.

Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно.

По информации ресурса «Киев Оперативный», на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской стреляли в автомобиль Range Rover (номерной знак AA0001IX). По предварительной информации, пуля попала в ребенка, который сидел в авто. В срочном порядке малыша госпитализировали.

Напомним, почти месяц назад в Киеве взорвали автомобиль представительского класса. В результате погиб водитель, ранены пассажиры.

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