- 18:26 В Украине за сутки произошли два масштабных ЧП с пассажирскими автобусами
- 18:14 В центре Киева расстреляли Range Rover, пострадал ребенок: первые подробности и видео с места ЧП
- 17:55 Заразительная хохотушка: годовалая дочь Лазарева умилила сеть
- 17:53 Вита Семеренко финишировала в топ-10 на этапе Кубка мира по биатлону
- 17:49 Десятки украинцев "застряли" в аэропорту Берлина: что произошло
- 17:30 Романтичное предложение на острове Пасхи: Виктория Киосе объявила о помолвке
- 17:16 Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине потерей нескольких областей: в Украине ответили
- 17:06 Пост Зеленского по случаю годовщины референдума о независимости вызвал неоднозначную реакцию украинцев
- 17:00 На Донбассе жестоко избит волонтер, помогавший украинской армии
- 16:42 Где смотреть онлайн «Олимпик» — «Динамо»: расписание трансляций матча 16-го тура чемпионата Украины
- 16:35 Ведущая газета США призвала Трампа изменить отношение к Украине
- 16:16 2 декабря на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский ортопед Тамара Полищук
В центре Киева расстреляли Range Rover, пострадал ребенок: первые подробности и видео с места ЧП
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные расстреляли Range Rover. В машине находился ребенок, который был ранен. Ранее в Кривом Роге пьяный прохожий расстрелял автомобиль из ружья.
Ужасное ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.
По предварительным данным, злоумышленники скрылись на автомобиле Lexus.
Как сообщает Информатор, в Киеве ввели оперативный план «Сирена».
Пострадал также и водитель внедорожника. На его теле были видны капли крови.
Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно.
По информации ресурса «Киев Оперативный», на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской стреляли в автомобиль Range Rover (номерной знак AA0001IX). По предварительной информации, пуля попала в ребенка, который сидел в авто. В срочном порядке малыша госпитализировали.
Напомним, почти месяц назад в Киеве взорвали автомобиль представительского класса. В результате погиб водитель, ранены пассажиры.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
У нас не Украина, пристрелят еще до инаугурации: Максим Галкин ответил, готов ли сменить Путина (видео)
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.