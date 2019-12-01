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Стрельба во Львове: под прицел попал жилой дом
Во Львове, где на днях из воинской части украли бронетехнику, произошло еще одно ЧП: двое подростков обстреляли окна жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
«Накануне, около 15 часов, патрульных вызвали жильцы дома с улицы Владимира Великого и сообщили, что кто-то стреляет по окнам. Инспекторы установили, что выстрелы произведены из недостроенного здания, расположенного напротив, уже на соседней улице Княгини Ольги», — сказано в сообщении.
Обследовав заброшенную здание полицейские обнаружили двух парней возрастом 14 и 15 лет. На вопрос, что они там делают, ответили, что решили пострелять по бутылкам. У младшего был при себе предмет, похожий на пистолет, а также газовый баллончик «Терен 4».
На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о кровавом инциденте в центре Киева: в автомобиле Range Rover, который обстреляли неизвестные, погиб трехлетний мальчик. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.
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