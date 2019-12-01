Происшествия

Жертвой покушения на водителя джипа в центре Киева стал трехлетний мальчик: полиция рассказала детали

В центре Киева, в автомобиле Range Rover, который обстреляли неизвестные, погиб трехлетний мальчик. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Как сообщили в столичной полиции, объектом нападения был гражданин С., но пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне.

По факту убийства начато уголовное производство.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Как сообщали «ФАКТЫ», почти месяц назад в Киеве взорвали автомобиль представительского класса. В результате погиб водитель, ранения получили пассажиры.

Фото Василия Тальского

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