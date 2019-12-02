23.86 / 24.06 26.19 / 26.53
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

1:27 2 декабря 2019 53
Собака
Инф. «ФАКТОВ»

В России, в городе Саратов на днях произошло ужасное ЧП, связанное с домашними животными: бультерьер, оставленный хозяином без намордника и поводка у двери магазина, набросился на женщину с ребенком и искусал их и еще двух человек.

О произошедшем рассказала мать пострадавшей школьницы Кадрия Загорская в группе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». Она также опубликовала ролик, записанный видеорегистратором автомобиля, пишет РенТВ.

Инцидент произошел около продуктового магазина. На кадрах видео видно, как хозяин опасной бойцовской собаки подводит пса к дверям магазина и оставляет пса на улице за закрытой дверью.

Собака начинает метаться около входа, пытаясь попасть внутрь.

К дверям магазина подходит женщина с маленьким ребенком, они запускают собаку внутрь здания и входят следом. Именно этот момент попал на видео.

Самое страшное случилось потом, уже внутри магазина, где собака ответила черной неблагодарностью людям.

«Собака накинулась и покусала меня и моего ребенка, а также людей, которые помогали нам, хозяин ничего не предпринял и скрылся», — написала женщина в паблике «Саратов онлайн»

По словам пострадавшей, прибывшая полиция также не оказала ей помощи. Женщина отметила, что хозяин собаки пропал и не забрал животное, которое так и осталось бегать по улице.

Запись вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Многие вступились за собаку, отметив, что вина за инцидент лежит на хозяине.

«Вы думаете, что виновата собака?! Виновата в том, что идиот-хозяин бросил ее у дверей без намордника, не привязав. Естественно, она нервничает, а потом, попав в тамбур магазина, в замкнутое пространство, от страха начинает проявлять агрессию. Виноват только хозяин. Собака вела себя, как и должна была в такой ситуации», — отметил один из комментаторов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области пожилая женщина скончалась от укусов домашнего пса своей сестры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

Беник Афобе с дочеерью

У экс-футболиста «Арсенала» умерла двухлетняя дочь (фото)

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Х-фактор

«Мне так стыдно»: шокирующее признание Андрея Данилко на «Х-факторе» (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер