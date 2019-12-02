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В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

В России, в городе Саратов на днях произошло ужасное ЧП, связанное с домашними животными: бультерьер, оставленный хозяином без намордника и поводка у двери магазина, набросился на женщину с ребенком и искусал их и еще двух человек.

О произошедшем рассказала мать пострадавшей школьницы Кадрия Загорская в группе «Саратов онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». Она также опубликовала ролик, записанный видеорегистратором автомобиля, пишет РенТВ.

Инцидент произошел около продуктового магазина. На кадрах видео видно, как хозяин опасной бойцовской собаки подводит пса к дверям магазина и оставляет пса на улице за закрытой дверью.

Собака начинает метаться около входа, пытаясь попасть внутрь.

К дверям магазина подходит женщина с маленьким ребенком, они запускают собаку внутрь здания и входят следом. Именно этот момент попал на видео.

Самое страшное случилось потом, уже внутри магазина, где собака ответила черной неблагодарностью людям.

«Собака накинулась и покусала меня и моего ребенка, а также людей, которые помогали нам, хозяин ничего не предпринял и скрылся», — написала женщина в паблике «Саратов онлайн»

По словам пострадавшей, прибывшая полиция также не оказала ей помощи. Женщина отметила, что хозяин собаки пропал и не забрал животное, которое так и осталось бегать по улице.

Запись вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Многие вступились за собаку, отметив, что вина за инцидент лежит на хозяине.

«Вы думаете, что виновата собака?! Виновата в том, что идиот-хозяин бросил ее у дверей без намордника, не привязав. Естественно, она нервничает, а потом, попав в тамбур магазина, в замкнутое пространство, от страха начинает проявлять агрессию. Виноват только хозяин. Собака вела себя, как и должна была в такой ситуации», — отметил один из комментаторов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области пожилая женщина скончалась от укусов домашнего пса своей сестры.

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