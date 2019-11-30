Любовь убивает: ласки собаки стали причиной смерти ее хозяина

Мир

Любовь домашних животных иногда может обернуться для их хозяев большими неприятностями, вплоть до смерти. Об одном из таких случаев рассказывает Gizmodo со ссылкой на публикацию в научном журнале European Journal of Case Reports in Internal Medicine.

Издание сообщает, что 63-летний житель Германии, ранее не жаловавшийся на здоровье, стал замечать, что у него появились симптомы гриппа, одышка и маленькие круглые красные пятна на коже лица и рук. После того, как появившиеся вдобавок боли в мышцах стали усиливаться, мужчина обратился в больницу.

Врачи диагностировали у него инфекцию, которую вызвала бактерия Capnocytophaga canimorsus. Обычно она обитает во рту кошек и собак и не приносит вреда ни самим животным, ни их хозяевам. Редкие случаи, в которых эта бактерия приводила к заболеванию, были связаны с людьми, чей иммунитет был сильно ослаблен.

Обычно Capnocytophaga canimorsus попадает в человеческий организм в результате укуса. Однако в случае 63-летнего немца это было не так: по словам пациента, за те недели, что предшествовали появлению симптомов, его пес не кусал его и не царапал, только лизал или просто дотрагивался.

После того, как мужчину положили в больницу, врачи приступили к интенсивной терапии. Тем не менее, это не помогло: состояние немца становилось все хуже. В результате через 16 дней после того, как мужчина обратился к врачам, он скончался.

Описывая данный случай, врачи отмечают, что он очень редкий и обычно хозяевам дружелюбных собак или кошек ничего подобного не угрожает. Однако, в некоторых случаях от близкого общения с домашними питомцами стоит отказаться: это относится к тем людям, которым диагностировали ВИЧ/СПИД, или тем, кто принимает иммуноподавляющие препараты.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что причиной неприятности хозяев может стать не только любовь питомца: к примеру, под Харьковом собака очень покусала сестру хозяйки, после чего та умерла.

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