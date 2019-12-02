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Происшествия

Убийство трехлетнего ребенка в Range Rover в Киеве: крестной мамой малыша была Ирина Билык (фото)

1:53 2 декабря 2019 67
Ирина Билык
Инф. «ФАКТОВ»

Убитый в результате выстрела на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской в Киеве трехлетний сын депутата Киевсовета Вячеслава Соболева был крестным сыном украинской певицы Ирины Билык.

Об этом исполнительница сама написала на своей странице в Facebook.

«Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло… Убит маленький ребеночек, чудесный малыш… крестной которого я являюсь… Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток… в центре любимого города…» — написала Билык в Facebook.

Певица уточнила, что малыша звали Саша. Также она попросила у погибшего ребенка прощения за жестокость взрослых.

«Мой маленький ангел Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость… силы всей семье в этот страшный час…» — написала певица.

При этом Билык опубликовала фото крестника в цветах.

Напомним, покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в центре Киева около 17:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана «Марио» со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата трехлетний Александр. Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и стал звать на помощь. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в «скорую», но, к сожалению, он скончался по пути в больницу.

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