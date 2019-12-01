Происшествия

Целью преступников, расстрелявших Range Rover в Киеве, был экс-глава "Нафтогаза" Соболев

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Об этом сообщает «Информатор», ссылаясь на собственные источники в полиции.

Издание также пишет, что это было покушение на Соболева. Но в результате погиб трехлетний мальчик, который умер по дороге в больницу от огнестрельных ран.

Вячеславу Соболеву 47 лет. Он уроженец Енакиево (Донецкая область). Кандидат экономических наук, бизнесмен.

В юности профессионально занимался спортом. Мастер спорта, многократный призер и победитель первенства СССР по велоспорту. Высшее образование получил в Харьковском институте физической культуры и спорта.

Затем учился в Донецком государственном университете экономики и торговли.

В 1997 году открыл в Донецке первый магазин «Обжора», а впоследствии организовал одноименную торговую сеть.

Имеет ученую степень кандидата экономических наук, доктор философии, академик Академии экономических наук Украины.

В 2010—2011 годах занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В 2015 стал депутатом Киевского областного совета от партии «Блок Петра Порошенко». Член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

Издание пишет, что против депутата много лет ведется компания по его дискредитации. Магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном «Марио», владельцем которого он являлся, проходили митинги.

Соболев женат, жена Инна Соболева. Он отец пятерых детей. Старший сын, дочь Светлана, сын Давид, дочь Нина. Младший сын депутата родился в августе 2016 года.

Напомним, вооруженное нападение на машину представительского класса произошло в столице около пяти часов вечера на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Полиция объявила оперативный план «Сирена».

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