Выстрел прозвучал на светофоре: Соболев рассказал детали обстрела его авто

Происшествия

Выстрел в автомобиль Range Rover депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, прозвучал на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской, когда машина остановилась на светофоре.

Как сообщает «Информатор», Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана «Марио» со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата трехлетний Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и стал звать на помощь. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в «скорую», но, к сожалению, он скончался по пути в больницу.

Возле места трагедии появился букет цветов. Издание пишет, что сам Соболев утверждает, что букет цветов появился сразу же после выстрела.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы районного и главного управления. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, вооруженное нападение на машину представительского класса произошло в столице около пяти часов вечера на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Полиция объявила оперативный план «Сирена».

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