23.86 / 24.06 26.19 / 26.53
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Выстрел прозвучал на светофоре: Соболев рассказал детали обстрела его авто

20:59 1 декабря 2019 1917
полицейский и машина
Инф. «ФАКТОВ»

Выстрел в автомобиль Range Rover депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, прозвучал на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской, когда машина остановилась на светофоре.

Как сообщает «Информатор», Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана «Марио» со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата трехлетний Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и стал звать на помощь. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в «скорую», но, к сожалению, он скончался по пути в больницу.

Возле места трагедии появился букет цветов. Издание пишет, что сам Соболев утверждает, что букет цветов появился сразу же после выстрела.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы районного и главного управления. Подробности случившегося выясняются.

Напомним, вооруженное нападение на машину представительского класса произошло в столице около пяти часов вечера на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Полиция объявила оперативный план «Сирена».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

Беник Афобе с дочеерью

У экс-футболиста «Арсенала» умерла двухлетняя дочь (фото)

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Собака и козел

Храбрый козел стал вожаком стаи собак (забавное видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер