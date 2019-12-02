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В Лондоне на берег Темзы выбросило огромного кита (фото)
В Лондоне, где на днях отсидевший за терроризм мужчина устроил резню, произошло еще одно ЧП: на берегу реки Темза под мостом Бэттерси был обнаружен кит из семейства полосатиков длиной около 10 метров. Об этом пишет BBC.
Власти порта Лондона (PLA) заявили, что будут «стремиться безопасно извлечь кита», после чего его отправят в зоопарк для вскрытия.
Также в PLA сослались на мнение специалистов, которые считают, что млекопитающее — это малый полосатик, вес которого может достигать 10 тонн.
Иногда таких особей можно встретить в британских водах, но обычно они предпочитают более холодные регионы.
Агентство напоминает, что это уже второй мертвый кит, найденный на берегу Темзы. В начале октября горбатый кит выбросился на берег реки в городе Гринхит. Представители Divers Marine Life Rescue заподозрили, что животное заблудилось из-за наводнения и приплыло туда, где не имело возможности привычно питаться.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Херсоном обнаружили останки древнего кита цетотерия, которым 9 миллионов лет.
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