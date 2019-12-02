Происшествия

Побоище на Позняках в Киеве: неизвестные устроили массовую драку в пиццерии, а затем учинили в ней погром

В Киеве, где накануне произошло резонансное убийство ребенка в автомобиле, выходные завершились массовым побоищем на жилом массиве Позняки.

В частности, там группа молодчиков устроила массовую драку в пиццерии, а впоследствии разнесла автомобилем входные двери заведения.

Об этом пишет Киев Оперативный.

«Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось — после драки парни на машине разнесли входную дверь заведения», — говорится в сообщении.

О пострадавших и сумме нанесенного ущерба пока ничего не сообщалось.

Напомним, в Киеве возле кафе на территории Оболонского района в ночь на 28 октября произошла массовая драка со стрельбой. Толкотня, которая впоследствии переросла в драку, произошла на Оболонском проспекте возле кафе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсоне в ходе драки «за паркоместо» восьмимесячному ребенку брызнули в глаза газом из баллончика. Инцидент произошел на парковке ТРЦ «Фабрика».

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