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Чтобы не срывать сроки: в России при минус 11 запустили новый фонтан

4:53 2 декабря 2019 13
Фонтан
Инф. «ФАКТОВ»

В России, где некоторые граждане обладают достаточно буйной сексуальной фантазией, чиновники, в свою очередь, не перестают удивлять своим стремлением упорно следовать распоряжениям начальства даже вопреки здравому смыслу.

В частности, на центральной площади города Шадринска (Курганская область), 29 ноября после реконструкции запустили фонтан. Температура воздуха при этом опустилась в городе до минус 11 градусов, пишет Znak.com.

Горожане начали шутить про новый фонтан в социальных сетях. Мэрия объяснила запуск фонтана в ноябре срывом сроков реконструкции объекта, на которую город потратил больше семи миллионов рублей.

Также издание напоминает, что 21 ноября в городе Ростов Великий рабочие по программе благоустройства высадили цветы в минусовую температуру на Соборной площади. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода» температура воздуха в этот день не поднималась выше четырёх градусов мороза, а ночью, по прогнозам синоптиков, она опустится до минус десяти. Подрядчик выполнял контракт по проекту благоустройства.

Деньги на благоустройство Ростов Великий получил благодаря победе в конкурсе министерства строительства России. Работы должны были завершить к 1 октября, но 12 ноября глава города Андрей Лось говорил, что «комплексное благоустройство <…> идёт полным ходом и близко к завершению».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Омске к приезду Путина землю покрасили в зеленый цвет, но все испортил снег.

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