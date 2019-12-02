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Шоу-бизнес

"В планах – бросить работать": Леонтьев объявил об уходе со сцены

6:49 2 декабря 2019 94
Валерий Леонтьев
Инф. «ФАКТОВ»

Народный артист РФ, Заслуженный артист Украинской ССР Валерий Леонтьев, которому 19 марта исполнилось 70 лет, намерен уйти со сцены в следующем, 2020 году.

Такими планами он поделился в интервью КП.

В ходе беседы с журналистами Леонтьев рассказал, что в свое время отказался от пагубных привычек. Так, не так давно он полностью отказался от выпивки, а после 40 лет курения бросил сигареты.

Теперь следующий логический ход — бросить музыкальную сцену, которую он тоже считает одной из своих «вредных» привычек. Музыкант десятилетиями выступал на большой сцене, но теперь, по его мнению, пришло время подумать и о других делах.

В целом в последние годы артист много времени проводит за границей. Помимо недвижимости в Майами у Леонтьева есть также недвижимость в Испании. Правда, в Испании в последнее время Леонтьев практически не бывает — свой испанский дом он сдает туристам, таким образом неплохо зарабатывает.

Валерий Леонтьев добавил, что теперь в его планы входит уход со сцены. «Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы — бросить работать», — отметил с иронией артист.

Однако певец вскоре пояснил, что это была шутка, и о завершении карьеры речи пока не идет.

В откровенном интервью народный артист также ответил на вопрос о концертных костюмах. Исполнитель пожаловался, что вынужден тратить огромные суммы на одежду. «Мне, честно говоря, уже жалко денег на тряпки. Потому что знаешь, какая участь их ждет. Через год все это отправляется в какие-нибудь кладовки», — заключил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Валерий Леонтьев прокомментировал слухи о поисках суррогатной матери и уходе со сцены.

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