Происшествия

В Запорожье во время пожара погибли бабушка с внучкой

В Запорожье на пожаре в частном доме пострадала семья — погибли 10-летняя школьница и ее бабушка. Ранее подобная трагедия произошла в Одессе, там тоже погибли бабушка с внучкой.

Как сообщает «Depo.Запорожье», отец девочки попал в реанимацию.

Трагедия случилась в субботу, 30 ноября, в поселке Зеленый Яр, что в пределах Шевченковского района Запорожья. Погибли 10-летняя девочка — ученица 52-й школы и ее 56-летняя бабушка.

Пострадал отец девочки, он сейчас в реанимации, состояние тяжелое.

Мать девочки во время смертельного пожара была на работе. Сейчас женщина находится в шоковом состоянии.

Причины пожара пока неизвестны.

Как сообщали «ФАКТЫ», во время сегодняшнего пожара в киевском детском саду на проспекте Юрия Гагарина, 9-а погиб охранник.

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