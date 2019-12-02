В Киеве горел детский садик: есть жертвы (фото)

Происшествия

Утром в понедельник, 2 декабря, в киевском детском садике, что на проспекте Юрия Гагарина, 9-а произошло смертельное ЧП — во время пожара погиб охранник. Ранее в Одессе во время пожара погибли бабушка с внучкой.

Как сообщает «Информатор», сообщение о пожаре в столичном детском садике поступило около 7 часов утра. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат на первом этаже. В помещении находился мужчина без сознания. Его спасти не удалось.

Позже выяснилось, что погибший работал в детском садике охранником. Причины возникновения пожара и обстоятельства гибели мужчины выяснят правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе патрульные полицейские, первыми оказавшиеся возле дома, где возник пожар, сумели вывести из помещений мать с ребенком и женщину, которая замешкалась в квартире, собирая документы.

Фото с сайта https://kiev.informator.ua.



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