Рождественский подарок: пышногрудая Седокова в белье взорвала Instagram (фото)

Шоу-бизнес

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова решила сделать подарок к Рождеству своему молодому любовнику Янису Тимме, который недавно развелся. Красотка уверена, что лучший подарок — это она, поэтому работает над фигурой. Она также намекнула, что хочет получить взамен.

«Все, что я хочу к Рождеству, это ты», — подписала Анна фото в Instagram. На снимке она в белье и в халате.

Пышная грудь Седоковой и ее тонкая талия очень понравились пользователям соцсети. Ее любовник просто оставил в комментариях эмодзи-персик, а вот поклонники написали много комплиментов.

«Фигура — как у богини. Как у вас получается держать себя в такой великолепной форме», «Детка, ты просто ураган», «Анна, фигура просто бомба, секс-бомба», Анна, твои jingle bells — огонь", — пишут они.

Напомним, ранее актриса Нино Нинидзе показала фото в белье.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter