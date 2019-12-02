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Рождественский подарок: пышногрудая Седокова в белье взорвала Instagram (фото)
Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова решила сделать подарок к Рождеству своему молодому любовнику Янису Тимме, который недавно развелся. Красотка уверена, что лучший подарок — это она, поэтому работает над фигурой. Она также намекнула, что хочет получить взамен.
«Все, что я хочу к Рождеству, это ты», — подписала Анна фото в Instagram. На снимке она в белье и в халате.
Пышная грудь Седоковой и ее тонкая талия очень понравились пользователям соцсети. Ее любовник просто оставил в комментариях эмодзи-персик, а вот поклонники написали много комплиментов.
«Фигура — как у богини. Как у вас получается держать себя в такой великолепной форме», «Детка, ты просто ураган», «Анна, фигура просто бомба, секс-бомба», Анна, твои jingle bells — огонь", — пишут они.
Напомним, ранее актриса Нино Нинидзе показала фото в белье.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.