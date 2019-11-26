Теперь свободен: бойфренд Седоковой развелся с женой

Шоу-бизнес

Бойфренд певицы Анны Седоковой баскетболист Янис Тимма, который больше не скрывает отношения со звездой, официально стал свободным мужчиной. Он оформил развод с женой Саной и урегулировал вопрос воспитания сына.

Как пишет КП.ру, бывшие супруги смогли мирно расстаться и не имеют претензий друг к другу.

36-летняя Анна и 27-летний Янис не стесняются демонстрировать чувства на публике, держатся за руки и целуются. Также они признаются друг другу в любви в сети, оставляя трогательные сообщения.

«Мы построили с тобою этот наш мир, наш мир

Как же мы друг-друга с тобою нашли?

Доверься мне родная и пошли

Ведь от этого мира нас тошнит

Без тебя родная я не я

Ты моя мания, ты аномалия

С тобой хочу взлететь на небеса

Я всё построю сам по белым парусам

И мне не нужно много слов, а я снова я

Ты просто будь со мной и всё оя, всё оя

Ведь без тебя родная я не я, родная я не я, родная я не я», — написал недавно Янис.

Сейчас баскетболист сборной Латвии, играющий за команду «Химки», восстанавливается после травмы и готовится к играм, а Анна улетела в Лос-Анджелес к дочери Монике, которую ее отец Максим Чернявский не разрешает вывозить в Россию.

Напомним, ранее бывшая жена Яниса учинила скандал в сети и назвала Анну разлучницей. От переживаний певица оказалась в клинике с нервным стрессом и крапивницей.

Потом Анна и Янис перестали скрывать отношения. Они счастливы вместе и намерены построить крепкую семью. Недавно они вместе появились на светском мероприятии, держались за руки и не отходили друг от друга.



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