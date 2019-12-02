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Лидия Таран рассказала, как Алла Мазур борется с раком

10:53 2 декабря 2019 1133
Лидия Таран
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Ведущая канала «1+1» Лидия Таран рассказала о мужественной борьбе с раком коллеги Аллы Мазур, которая публично заявила о своем диагнозе в социальной сети. Ведущей нелегко было говорить о болезни. Лиду восхищает сила характера и социальной ответственности Аллы, которая не побоялась сказать о своем диагнозе на всю страну. Более того, начав курс лечения, она вышла в прямой эфир. В будущем, в зависимости от самочувствия ведущей «ТСН. Тиждень», ее будут подменять коллеги.

«Она большая молодец! Мы даже не ожидали, что она выйдет в эфир уже после начала курса лечения. Мы были уверены, что некоторое время нам надо будет ее подстраховать, но она вышла в эфир. У нас слезы наворачивались, потому что это большое мужество — сказать о своей болезни на всю страну», — поделилась Лидия с программой «Світське життя».

На такой шаг, считает Лида, Алла решилась, чтобы напомнить всем женщинам о необходимости диагностики, заботе о своем здоровье.

«Когда публичный человек делает такое заявление, он привлекает внимание множества женщин и мужчин, которые пойдут потом проверяться. Особенно женщин, у которых есть дети и которые понимают, что им надо жить дальше», — рассказала Таран.

Сама Алла Мазур в Instagram благодарит всех за поддержку, она уверена в том, что болезнь можно победить, и обещает и дальше заниматься своим любимым информационным делом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как украинцы поддерживают Аллу Мазур в сети и желают скорейшего выздоровления.

Также известная телеведущая и актриса Янина Соколова рассказала в интервью «ФАКТАМ», как поборола онкологию.

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