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Падение рейтингов политиков связано с тем, что изначально избиратели предъявляют политикам «искаженный запрос, как клиент психотерапевту». Ранее сообщалось, что рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 20 процентов.
Такую точку зрения высказала известный политический психолог, кандидат психологических наук Светлана Чунихина. «Изначальный клиентский запрос крайне редко соответствует тому, что клиенту действительно нужно. Например, считает человек, что ему нужны отношения и без них не будет у него никакой жизни (а они не нужны, или не те, или не сейчас). Или работу надо поменять, и все наладится (а не в работе там дело). И так далее. Оно и конечно. Мог бы человек точно угадать, что делать — сделал бы сам. Вот и в электоральной демократии так», — пишет психолог на своей страничке в социальных сетях.
Эксклюзивное интервью Светланы Чунихиной «Зеленский для Путина — «человек, который танцует, пока я ем» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.