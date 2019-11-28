Рейтинг Зеленского резко упал: опубликованы результаты свежего соцопроса

Украина

По состоянию на конец ноября 2019 года количество украинцев, положительно относящихся к президенту Владимиру Зеленскому, снизилось до 52%. Ранее данные опроса показывали, что Зеленского поддерживают 62% процента украинцев.

Согласно социологическим исследованиям, проведенным Киевским международным институтом социологии, отрицательно к деятельности Зеленского относятся 19% украинцев. Социологи констатируют, что количество украинцев, положительно относящихся к Зеленскому, осенью снизилось почти на 20%: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, наоборот, возрастала: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.

«Оценка действий президента Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%)», — сообщают в КМИС.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно исследованиям Центра Разумкова, по сравнению с социсследованиями в начале октября, баланс доверия-недоверия к Зеленскому упал на 4,5 пункта.

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