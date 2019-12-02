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Повар засек на улице Бирмингема инопланетянина и перепугался (фото)
47-летний британец Стиви Холл, повар по профессии, уверен в том, что ему удалось засечь на улице Бирмингема инопланетянина. 47-летний Стиви говорит, что, изучая виды города с помощью Google Street View в поисках места для парковки, он увидел загадочное существо с зеленым лицом инопланетянина и с бородой. Об этом он рассказал изданию The Sun.
На серии снимков «пришелец» выходит из серебристого автомобиля Honda Civic с бумажником в руках. И потом следует в направлении университета.
«Я просто застыл от страха, когда увидел его. У меня волосы поднялись дыбом», — сказал Холл. Он уверяет, что снимок был сделан еще в апреле — так что это не мог быть некто, нарядившийся для встречи Хэллоуина. По словам британца, он также изучил ассортимент онлайн-магазинов, думая найти похожую маску — и нечего не обнаружил.
Еще более странным повар находит то, что никто их прохожих, казалось, не обращал внимания на странный вид незнакомца. Они как будто его вообще не видели. При этом «зеленый человечек» притормозил перед камерой, глядя прямо в нее.
«Это было нечто из иного мира… Казалось, что окружающие его не замечают — и только камеры Google смогли его зафиксировать. Он явно не выглядел счастливым от того, что его снимает камера», — уверен Холл.
Стиви говорит, что ранее не верил в теории о пришельцах среди нас, но теперь он переполнен подобными теориями.
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