Киллеров, расстрелявших машину депутата Соболева, задержали

Происшествия

Полиция задержала людей, которые обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, двоим задержанным «немного больше 20 лет» и они «уже раскололись». По словам источника, парни «воевали в «Правом секторе» у комбата «Червня».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вячеслав Соболев вместе с семьей на машине отъехал от ресторана «Марио» и остановился на светофоре. В этот момент машину обстреляли, был смертельно ранен его сын Александр, находившийся на заднем сидении.

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