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Киллеров, расстрелявших машину депутата Соболева, задержали
Полиция задержала людей, которые обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.
Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, двоим задержанным «немного больше 20 лет» и они «уже раскололись». По словам источника, парни «воевали в «Правом секторе» у комбата «Червня».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вячеслав Соболев вместе с семьей на машине отъехал от ресторана «Марио» и остановился на светофоре. В этот момент машину обстреляли, был смертельно ранен его сын Александр, находившийся на заднем сидении.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...