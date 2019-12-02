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Главарь "ДНР" Пушилин наносит удар по украинскому языку: что происходит в Донецке
2 декабря главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин предложил внести изменения в «конституцию» квазигосударства о лишении украинского языка статуса «государственного».
До сих пор «государственными» языками на оккупированной территории были русский и украинский. Однако бывший МММ-щик хочет изменить «основной закон, определив статус русского языка как единственного „государственного“. Мол, необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом „ДНР“ с Российской Федерацией».
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Еще Пушилин внес на рассмотрение изменения в закон «Об образовании», которыми, в частности, предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как «государственного», при этом «украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации», пояснил «добрый царь». «Исключение украинского языка из числа „государственных“ не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан „ДНР“, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», — подчеркнули в «парламенте», пишут сепаратистские СМИ.
Можно предположить, что совсем скоро «парламент» внесет изменения, а «народ» начнет благодарить кремлевских марионеток и коллаборантов за этот «долгожданный шаг».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что переселенка из оккупированного Донецка просит украинские власти помочь освободить ее 68-летнего отца, который находится в застенках «ДНР».
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