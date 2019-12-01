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Денег нет, но вы держитесь: на шахте им. Засядько в Донецке отменили дневные автобусы для рабочих, а «про зарплату – тишина» (фото)

9:27 1 декабря 2019 1444
шахтер в шахте
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ»

На шахте им. Засядько в оккупированном Донецке отменили дневные маршруты рабочих автобусов, которые подвозили горняков на смену и развозили домой после смены. Этой новостью делятся жены горняков в социальной сети.

«Муж пришел с ночи (с ночной смены на шахте им. Засядько. — Авт.) злой. Про зарплату — тишина. Автобусы ночную смену отвозить домой не будут. И в выходной на сутки своим ходом придется добираться. На собрании плели про Нормандскую четверку к чему-то…», — пишет женщина в группе «Комитет шахтерских жен ДНР» в сети ВК. В той самой группе, которая недавно обратилась с письмом к президенту России Путину.

Собственные источники в шахтерской среде подтвердили «ФАКТАМ», что платить зарплату за октябрь на шахте им. Засядько и не начинали. А на собрании коллектива действительно рассказывали, что ожидают результатов встречи «нормандской четверки»:

«Сказали на собрании, что если что-то изменится в большой политике, то, возможно, за отгруженный уголь с шахтой рассчитается ВТС (ЗАО „Внешторгсервис“. — Авт.). Как говорится, „не прошло и полгода“, как в честь годовщины своего правления на шахту приезжал Пушилин в сопровождении серьезной свиты, о чем все местные газеты писали. Они все нараспев рассказывали, что наша шахта — „флагман угледобывающих предприятий региона“, и у нас большие перспективы развития, и зарплаты платят вовремя. Но уже тогда зарплату стали задерживать и последнюю „порцию“ зарплаты за сентябрь выдали только 20 ноября. В общем, у нас „все только начинается“», — поделился работник предприятия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ЗАО «Внешторгсервис» связывают с беглым украинским олигархом, и, под данным российских СМИ, долг ВТС за отгруженный уголь только этой шахте составляет более 300 млн руб. А в целом, по информации росСМИ, долг компании ВТС перед предприятиями оккупированной территории Донецкой области составляет около 8 млрд руб., из которых угольщикам — 2,5 млрд руб., энергетикам — 3 млрд руб., а остальное — железнодорожникам и предприятиям снабжения.

Напомним, «ФАКТЫ» также писали о том, что в ОРДО нет средств на питание детей в детских садиках.

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