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Политика

"Могут отойти в сторонку": у Путина раскрыли детали грядущей встречи с Зеленским

12:06 2 декабря 2019 19
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В рамках саммита «нормандской четверки» в Париже должны состояться двусторонние переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Формат этих переговоров будет зависеть от графика работы на встрече лидеров Германии, Франции, Украины и России. Об этом на телеканале «Россия-1» заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, в любом случае в Кремле рассчитывают на то, что президентам России и Украины удастся поговорить.

Помощник президента также добавил, что главы государств «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

Напомним, накануне встречи «нормандской четверки» редакторы американского издания Washington Post обратились к руководству США с призывом изменить политику в отношении Украины. Они отметили, что сегодняшние риторика и действия президента Трампа влияют на положение Украины и снижает рейтинг президента Зеленского.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее у Путина намекали, что могут пересмотреть дату встречи в Париже и выдвигали новое требование для проведения саммита в «нормандском формате» — согласование закона об особом статусе Донбасса с боевиками «ДНР» и «ЛНР».

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