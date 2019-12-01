Ведущая газета США призвала Трампа изменить отношение к Украине

Мир

Накануне встречи «нормандской четверки» редакторы американского издания Washington Post обратились к руководству США с призывом изменить политику в отношении Украины. В статье от 1 декабря говорится, что в настоящий момент перед Украиной, и президентом Зеленским стоят новые вызовы, которые влияют на будущее страны.



«В течение многих лет политикой Соединенных Штатов было решительно поддерживать Украину в такие моменты — не только для поддержки демократии, которая борется, но и для продвижения стратегических интересов США, таких как сдерживание российской агрессии в Европе. Однако хаос, который президент Трамп внес в отношения между США и Украиной, фактически создал дипломатический вакуум», — цитирует «Европейская правда» выдержку из статьи.

В статье говорится, что практически каждый высокопоставленный чиновник, работавший на украинском направлении в последние два года, подал в отставку или давал показания в ходе расследования об импичменте и был раскритикован президентом США.



Редакторы отмечают, что высказывания и отношение Трампа к Украине ослабляют позиции президента Зеленского в мире.

Они напоминают, что Зеленского до сих пор не пригласили в Белый дом, хотя и обещали. После отставки Курта Волкера, не назначен новый высокопоставленный чиновник, который бы представлял США на мирных переговорах.

Кроме того, Трамп продолжает повторять ложные обвинения о роли Украины на выборах 2016 года, несмотря на то, что ему сообщили, что за этим стоят российские спецслужбы.

«Все это значительно ослабляет позицию господина Зеленского, особенно на фоне того, что он планирует встречу с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последние двое, вероятно, будут давить на украинцев, чтобы они пошли на уступки российскому правителю — ведь такое соглашение позволит им восстановить европейские отношения с Россией», — говорится в статье.

Редакторы Washington Post призвали членов Конгресса оказать давление на Трампа и госсекретаря Помпео, чтобы те оживили поддержку Украины, иначе «ущерб, нанесенный мистером Трампом, только усилится».

Как писали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп не заинтересован в дальнейшем усилении НАТО и не демонстрирует энтузиазма по поводу защиты территориальной целостности Украины.

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