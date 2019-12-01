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Два украинских воина погибли на Донбассе, пытаясь обезвредить ДРГ боевиков
В воскресенье, 1 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных — подорвались на неизвестных взрывных устройствах.
Как сообщили в штабе ООС, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ, попыталась проникнуть в тыл украинских позиций. Украинские бойцы должны были этому помешать.
«С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих», — говорится в сообщении штаба.
Бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте.
Напомним, в ноябре на Донбассе погибли 6 украинских бойцов — Герман Бродников, Геннадий Моторин, Юрий Хомик, Артем Соколов, Евгений Коростылев, Алексей Капустян.
Как сообщали «ФАКТЫ», командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелева президент Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого посмертно.
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