Бывший муж Юли Началовой стал многодетным отцом (фото)

Шоу-бизнес



Бывший муж певицы Юли Началовой футболист Евгений Алдонин стал многодетным отцом. Жена Ольга подарила ему дочь. Теперь Евгений будет воспитывать троих детей: дочь Веру от покойной Юлии, сына Артема и новорожденную девочку.

Малышка появилась на свет 23 ноября, родители назвали ее Анжеликой. Мама и малышка чувствуют себя хорошо, они уже дома. Супруги не афишировали беременность и не показывали фото в сети. О пополнении знали только самые близкие люди для семьи.

«Знают все близкие и родные. Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров», — только и сказал Евгений Алдонин в комментарии ТВЦ.

Напомним, первой женой Евгения Алдонина была певица Юлия Началова, которая внезапно скончалась в марте этого года. Звезда родила ему дочь Веру. Спустя пять лет брак распался, но супруги сохранили теплые отношения. В 2014 году Евгений женился на Ольге, их старшему сыну Артему в октябре исполнилось три года.

После смерти мамы Вера живет с бабушкой и дедушкой, родителями Началовой. Отец принимает активное участие в ее воспитании, забирает на каникулы и выходные.

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