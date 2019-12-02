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Шоу-бизнес

Светлана Тарабарова впервые показала сына (фото, видео)

13:51 2 декабря 2019 272
Светлана Тарабарова с сыном Иваном
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Светлана Тарабарова, которая чуть больше года назад впервые стала мамой, впервые показала лицо сына Ивана. Артистка сняла мальчика в своем клипе на атмосферную новогоднюю песню «Падає сніг».

Светлана говорит, что маленький Ваня похож на отца, продюсера Андрея Бондаря глазами и ямочками на щеках, а вот характер унаследовал мамин.

«Возможно, как любая мать, я скажу очень банальные вещи: Иван — это чудо, его улыбка делает меня счастливой. У него глаза отца и ямочки на щечках, но мой носик и характер. Существует много предрассудков по поводу того, стоит ли показывать лицо ребенка. Мы с мужем долго колебались, но все решил счастливый случай: когда я написала очень теплую новогоднюю песню „Падає сніг“, то сразу поняла, что видео на нее тоже должно быть теплым, семейным. А когда песню услышал наш сын — то сразу впервые в жизни начал аплодировать, и судьба главного героя была решена мгновенно», — рассказала Тарабарова.

Вместе с малышом Светлана представила клип в программе «Ранок з Україною» («Украина»), умилив ведених. Режиссером клипа стала Инна Грабарь. В новогоднем видео было использовано 280 метров праздничного декора. В клипе снялись муж певицы, сын, а также друзья семьи. В клип вошли архивные фото и видео звездной пары.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Тарабарова крестила сына, кумой певицы стала телеведущая Соломия Витвицька.

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