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В Польше поезд врезался в машину с пьяными украинцами
В Польше в ДТП попали два украинца — их машину на железнодорожном переезде зацепил поезд «Интерсити», следовавший из Перемышля в Щецин. Ранее под Познанью машина насмерть сбила приехавшего на заработки украинца.
Как сообщает «Польское радио», водитель и пассажир находились под воздействием алкоголя. Граждан Украины доставили в больницу города Ченстохов, их жизни ничего не угрожает.
Сообщается, что ДТП произошло между станциями Гербы Новое и Панки, в селе Кулее. Автомобиль уже съезжал с переезда, когда его зацепил проходящий поезд. Так что кабина фургона пострадала не сильно.
Пострадавшие украинцы, по информации издания, работают на одном из предприятий Клобуцкого повета.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Люблинском воеводстве Польши в ДТП погибли трое украинцев. Четвертого доставили в больницу, где он вскоре умер.
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