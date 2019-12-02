Происшествия

В Польше поезд врезался в машину с пьяными украинцами

В Польше в ДТП попали два украинца — их машину на железнодорожном переезде зацепил поезд «Интерсити», следовавший из Перемышля в Щецин. Ранее под Познанью машина насмерть сбила приехавшего на заработки украинца.

Как сообщает «Польское радио», водитель и пассажир находились под воздействием алкоголя. Граждан Украины доставили в больницу города Ченстохов, их жизни ничего не угрожает.

Сообщается, что ДТП произошло между станциями Гербы Новое и Панки, в селе Кулее. Автомобиль уже съезжал с переезда, когда его зацепил проходящий поезд. Так что кабина фургона пострадала не сильно.

Пострадавшие украинцы, по информации издания, работают на одном из предприятий Клобуцкого повета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Люблинском воеводстве Польши в ДТП погибли трое украинцев. Четвертого доставили в больницу, где он вскоре умер.



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