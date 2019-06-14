Происшествия

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились фото с места трагедии

В сеть выложили фотографии с места смертельного ДТП в Польше, в котором погибли трое украинцев, а еще один был госпитализирован в очень тяжелом состоянии.

Как сообщает «Апостроф», фотографии опубликовала полиция Люблинского воеводства Польши.

Известно, что 19-летний пострадавший находится в больнице в Гожув Велкопольский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в дорожно-транспортом происшествии в Польше пострадали две украинские студентки — авария произошла в районе Долины Служевской.

Также сообщалось, что наш соотечественник пришел на помощь людям, которые попали в серьезное ДТП на трассе возле города Щецин (Польша), где столкнулись семь автомобилей. Украинский водитель, остановившийся возле места аварий, вытащил из горевших машин как минимум четырех человек — двоих женщин с детьми.

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