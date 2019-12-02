Мир

Ярый патриот России переехал в Европу и получил немецкое гражданство

Экс-депутат российской Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель, весной 2019 года получил немецкое гражданство.

Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что сейчас он является старшим сотрудником компании «Акронис» в Мюнхене. Компания производит программное обеспечение в сфере кибербезопасности.

При этом, по информации росСМИ, в Госдуме член фракции «Единая Россия» проявлял себя, как сторонник цензуры в интернете и входил в резерв управленческих кадров под патронажем президента.

По словам Шлегеля, его взгляды «сильно изменились», и теперь он «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом».

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат», — цитирует бывшего российского депутата немецкое издание.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, что российские топ-чиновники и политики отправляют своих детей на Запад и устраивают на работу в учреждения Европы и США. В частности, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Лиза Пескова проходила стажировку в Европейском парламенте. А немецкий Deutsche Bank вынужден был заплатить более $ 16 млн штрафа, чтобы урегулировать обвинения в коррупции, которые касались трудоустройства родственников российской элиты.

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