- 15:15 Появились фото снайперов "Альфы", погибших на Донбассе
- 15:11 "Дело МН17": Нидерланды выдвинули России обвинение из-за невыдачи Цемаха
- 15:00 На Amazon продавали новогодние украшения с изображением концлагеря Освенцим: разгорелся скандал
- 14:57 Ярый патриот России переехал в Европу и получил немецкое гражданство
- 14:49 Меладзе вручил Брежневой чемодан: названа причина
- 14:49 Зеленский рассказал, как быть с двумя гражданствами Абромавичуса
- 14:43 Выбросили из машины: в Николаеве четверо «силовиков» с автоматом отняли BMW у владельца
- 14:42 В Карпаты пришла настоящая зима: в сети показали свежие фото
- 14:19 «Золотой мяч»-2019: онлайн-трансляция церемонии в Париже
- 14:15 Кот задушил спящего младенца: подробности жуткого ЧП под Винницей
- 14:14 Десятилетний мальчик-сирота живет совсем один – он тяжело работает, но каждый день ходит в школу
- 14:07 В Польше поезд врезался в машину с пьяными украинцами
Ярый патриот России переехал в Европу и получил немецкое гражданство
Экс-депутат российской Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель, весной 2019 года получил немецкое гражданство.
Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что сейчас он является старшим сотрудником компании «Акронис» в Мюнхене. Компания производит программное обеспечение в сфере кибербезопасности.
При этом, по информации росСМИ, в Госдуме член фракции «Единая Россия» проявлял себя, как сторонник цензуры в интернете и входил в резерв управленческих кадров под патронажем президента.
По словам Шлегеля, его взгляды «сильно изменились», и теперь он «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом».
«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат», — цитирует бывшего российского депутата немецкое издание.
«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, что российские топ-чиновники и политики отправляют своих детей на Запад и устраивают на работу в учреждения Европы и США. В частности, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Лиза Пескова проходила стажировку в Европейском парламенте. А немецкий Deutsche Bank вынужден был заплатить более $ 16 млн штрафа, чтобы урегулировать обвинения в коррупции, которые касались трудоустройства родственников российской элиты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...