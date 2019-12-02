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Предновогодние перекрытия: где в центре Киева из-за праздников ограничили движение транспорта
С начала декабря транспорту разрешено двигаться по столичному Крещатику в выходные, нерабочие и праздничные дни, что связано с введением ограничений вдоль Владимирского проезда на период подготовки и празднования Нового года и Рождества.
Так, до 26 января 2020 года:
- частично перекрыт Владимирский проезд (правая полоса в направлении Михайловской площади);
- запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (между улицей Малой Житомирской и Михайловской площадью).
19 декабря (
Кроме того, перекроют Владимирский проезд и улицу Владимирскую (от дома № 23 на улице Софиевской до переулка Рыльского) в такие дни:
- 19 декабря — с 16:00 до 22:00;
- 24 декабря — с 16:00 до 22:00;
- с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января 2020 года;
- 1 января — с 14:00 до 22:00;
- 7 января — с 12:00 до 17:00.
Напомним, что в центре Киева запланировано празднование Нового года, Рождества, — елки установят на Софийской и Контрактовой площадях, развлечения предусмотрены также во Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), напротив дома № 5.
Зимние локации откроются 14 декабря, и на Софийской площади праздничный дух будет поддерживаться до 12 января 2020 года, на Контрактовой площади — до 19 января 2020-го.
А транспортники предупреждают ночных пассажиров некоторых трамваев о сокращениях графиков. Так, в ночь на 3 и 4 декабря для трамваев №№ 8, 29 введут сокращенный режим работы из-за ремонта путей на улице Привокзальной.
Последние отправления трамвая № 8 по своему маршруту от станции метро «Лесная» — в 22:54, 23:04; от станции метро «Позняки» — в 22:26, 22:50; для № 29 от метро «Лесная» — в 22:40, 22:58; от станции метро «Бориспольская» — в 22:25, 22:45. В 05:40 трамваи снова будут курсировать по своим схемам.
А в ночь на 3, 4, 5, 6 декабря запланирован сокращенный режим работы для трамваев №№ 14, 15, что объясняется ремонтом колеи на улице Дегтяревской. Последние отправления № 14 от Контрактовой площади в 22:15, 22:30, от проспекта Отрадного — в 00:01, 00:16; для № 15 отправление с улицы Старовокзальной — в 22:25, 22:40, от проспекта Отрадного — в 23:24, 23:39. В 05:45 движение по привычному графику восстановят.
Напомним, что на 3 декабря запланирован «простой» трамваев №№ 12, 17, так как вдоль Лесной трассы собираются кронировать аварийные деревья. Ориентировочно с 10:00 до 15:00 трамваи поедут соответственно от Контрактовой площади и улицы Иорданской до площади Т. Шевченко. По маршруту площадь Т. Шевченко — Пуща-Водица временно пустят автобус № 12Т по трассе: «Площадь Тараса Шевченко — Минский проспект — Большая Кольцевая дорога — улица Городская — улица Федора Максименко — 5 линия — улица Юнкерова — 7 линия (в обратном направлении 5 линия) — улица Квитки Цисик — улица Селянская (до улицы Юнкерова). Пассажиры могут пользоваться в автобусе месячными трамвайными проездными.
«ФАКТЫ» сообщали, что в выходные снова отменяли скоростной трамвай, а из-за реконструкции трамвайных путей на улице Алма-Атинской (Дарница) временно приостановили движение трамваев №№ 23, 32, 33.
Ранее «ФАКТЫ» писали также, что до конца года из-за ремонта закрыли улицу Покровскую в центре города (ведутся работы от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд осуществляется по улице Сагайдачного), реконструируется пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко (Соломенский район).
Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»
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