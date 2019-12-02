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Зеленский на беговой дорожке записал видео о "зраде", рейтингах и "мертвых политиках"
Президент Владимир Зеленский записал новое видео из спортзала. Шагая по беговой дорожке, глава государства напомнил, что вскоре собирается встретиться с Владимиром Путиным в рамках нормандского формата и будет обсуждать там окончание войны.
«Говорят: какой там может быть диалог Зеленского и Путина. Я скажу, что без этого диалога — как на беговой дорожке: калории тратишь, но стоишь на месте. А мы не хотим стоять на месте, мы хотим, чтобы все закончилось», — заявил Зеленский.
«Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность окончиться этой войне», — добавил он.
Зеленский резко высказался по поводу акций с критикой его политики: «Хотелось бы, чтобы вы не обращали внимание на политиков, которые как политики умерли, а как люди — не рождались. Не ведитесь на их лозунги, на фейковую „зраду“, потому что эти люди никому не нужны, они играют на эмоциях, Пытаются показать себя, поймать хайп».
«Мы теряем каждый день наших людей, а у этих политиков нет возможности закончить войну», вернуть наших людей, у них нет политического рейтинга", — добавил Зеленский.
Кроме комментариев по поводу международной политики, Зеленский остановился на вопросах внутриукраинских и подвел итоги встречи на Банковой по поводу тарифов на отопление. Президент подтвердил, что быстрого решения проблема не имеет — найдено «интересное предложение», которое позволит снизить тарифы почти наполовину, но случится это не раньше следующей зимы.
Напомним, президент Зеленский собирается 9 декабря в Париже встретиться с лидерами России, Германии и Франции и там обсуждать будущее Донбасса. В преддверии этой встречи на Банковой запланированы политические акции с требованием не допустить капитуляции Украины.
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