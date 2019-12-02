23.84 / 24.07 26.19 / 26.54
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский на беговой дорожке записал видео о "зраде", рейтингах и "мертвых политиках"

17:03 2 декабря 2019 90
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский записал новое видео из спортзала. Шагая по беговой дорожке, глава государства напомнил, что вскоре собирается встретиться с Владимиром Путиным в рамках нормандского формата и будет обсуждать там окончание войны.

«Говорят: какой там может быть диалог Зеленского и Путина. Я скажу, что без этого диалога — как на беговой дорожке: калории тратишь, но стоишь на месте. А мы не хотим стоять на месте, мы хотим, чтобы все закончилось», — заявил Зеленский.

«Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность окончиться этой войне», — добавил он.

Зеленский резко высказался по поводу акций с критикой его политики: «Хотелось бы, чтобы вы не обращали внимание на политиков, которые как политики умерли, а как люди — не рождались. Не ведитесь на их лозунги, на фейковую „зраду“, потому что эти люди никому не нужны, они играют на эмоциях, Пытаются показать себя, поймать хайп».

«Мы теряем каждый день наших людей, а у этих политиков нет возможности закончить войну», вернуть наших людей, у них нет политического рейтинга", — добавил Зеленский.

Кроме комментариев по поводу международной политики, Зеленский остановился на вопросах внутриукраинских и подвел итоги встречи на Банковой по поводу тарифов на отопление. Президент подтвердил, что быстрого решения проблема не имеет — найдено «интересное предложение», которое позволит снизить тарифы почти наполовину, но случится это не раньше следующей зимы.

Напомним, президент Зеленский собирается 9 декабря в Париже встретиться с лидерами России, Германии и Франции и там обсуждать будущее Донбасса. В преддверии этой встречи на Банковой запланированы политические акции с требованием не допустить капитуляции Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

вдова Моторолы Елена Павлова

«Обезмотороливание пошло на пользу»: как живет вдова одиозного боевика Арсена Павлова (фото, видео)

Лука Затравкин

«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг

Собака

В РФ бультерьер страшно покусал девочку на глазах у матери (видео)

Ани Лорак

Ани Лорак плакала, зрители аплодировали стоя: певица впервые за долгое время выступила в Киеве (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер