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Посетители открыли стрельбу в ресторане «Баку» в Киеве: есть раненые (фото)
В понедельник, 2 декабря, в Киеве произошла стрельба в ресторане «Баку», который расположен по адресу улица Антоновича, 88. По предварительной информации, стреляли люди кавказской внешности. Это второй за сутки инцидент, где участвуют кавказцы — ранее произошла массовая драка в пиццерии на Позняках.
По данным Нацполиции Киева, в ресторане произошла драка, которая завершилась выстрелами в потолок.
Издание «Информатор» сообщает, что после стрельбы злоумышленники скрылись, и в столице ввели оперативный план «Сирена» — он предусматривает розыск особо опасных преступников. Правоохранители ищут автомобили Kia Ceed черного цвета и Mazda 6 серого цвета.
Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, когда начался конфликт, несколько иностранцев — гостей из бывших южных республик СССР — открыли огонь из травматического оружия. Есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что 1 декабря в Киеве из винтовки убили трехлетнего ребенка.
Фото: dtp.kiev.ua
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