Происшествия

Посетители открыли стрельбу в ресторане «Баку» в Киеве: есть раненые (фото)

В понедельник, 2 декабря, в Киеве произошла стрельба в ресторане «Баку», который расположен по адресу улица Антоновича, 88. По предварительной информации, стреляли люди кавказской внешности. Это второй за сутки инцидент, где участвуют кавказцы — ранее произошла массовая драка в пиццерии на Позняках.

По данным Нацполиции Киева, в ресторане произошла драка, которая завершилась выстрелами в потолок.

Издание «Информатор» сообщает, что после стрельбы злоумышленники скрылись, и в столице ввели оперативный план «Сирена» — он предусматривает розыск особо опасных преступников. Правоохранители ищут автомобили Kia Ceed черного цвета и Mazda 6 серого цвета.

Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, когда начался конфликт, несколько иностранцев — гостей из бывших южных республик СССР — открыли огонь из травматического оружия. Есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в Киеве из винтовки убили трехлетнего ребенка.

Фото: dtp.kiev.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter