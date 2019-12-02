Мир

В России мост обрушился на проезжавшие под ним автомобили (видео)

В понедельник, 2 декабря, в России рухнул автомобильный мост — это произошло в Оренбургской области, возле поселка Кушкуль. Ранее в Краснодарском крае разбился гражданский вертолет.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что «мост в створе улицы Терешковой из-за ветхости не выдержал груженный щебнем самосвал и обрушился». По предварительно информации, при происшествии пострадали четыре человека — все они госпитализированы.

По данным Telegram-канала Mash, в момент разрушения сооружения на мосту находилось четыре автомобиля. После ЧП эстакаду сразу закрыли на ремонт.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Шереметьево» вспыхнул авиалайнер Sukhoi Superjet 100 — он должен был совершить рейс в Мурманск. Самолет совершил жесткую посадку. Из-за пожара пришлось полностью закрыть аэропорт «Шереметьево».

Видео: Dipan

Фото: Урал56.Ру

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter