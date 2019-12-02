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В России мост обрушился на проезжавшие под ним автомобили (видео)
В понедельник, 2 декабря, в России рухнул автомобильный мост — это произошло в Оренбургской области, возле поселка Кушкуль. Ранее в Краснодарском крае разбился гражданский вертолет.
Агентство «Интерфакс» сообщает, что «мост в створе улицы Терешковой из-за ветхости не выдержал груженный щебнем самосвал и обрушился». По предварительно информации, при происшествии пострадали четыре человека — все они госпитализированы.
По данным Telegram-канала Mash, в момент разрушения сооружения на мосту находилось четыре автомобиля. После ЧП эстакаду сразу закрыли на ремонт.
Ранее сообщалось, что в аэропорту «Шереметьево» вспыхнул авиалайнер Sukhoi Superjet 100 — он должен был совершить рейс в Мурманск. Самолет совершил жесткую посадку. Из-за пожара пришлось полностью закрыть аэропорт «Шереметьево».
Видео: Dipan
Фото: Урал56.Ру
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