Здоровье и медицина

Где в Киеве бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе: график декабря

В декабре для киевлян организовали бесплатные консультации и проверку на передвижном цифровом флюорографе, который будет дежурить по районам с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). После обследования желающие могут получить справку с результатами, а при необходимости проконсультироваться у врача-фтизиатра. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, в случае выявления патологий специалисты назначают дополнительное обследование в профильном учреждении. Напомним, специалисты Университета Манчестера (Великобритания) выяснили, что голова и суставы сильнее болят в сырую и ветреную погоду, независимо от температуры воздуха.

Медики не устают повторять: своевременная диагностика — залог успешного предупреждения опасной болезни.

В декабре мобильный флюорограф работает по адресам:

3 декабря — Соломенский район — амбулатория № 4 Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 2, проспект Лобановского, 2;

5 декабря — Днепровский район — амбулатория № 4 ЦПМСП № 4, улица Новаторов, 4;

6, 20 декабря — Подольский район — Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1, улица Автозаводская, 68;

10 декабря — Оболонский район — АТ «Рынок «Оболонь», улица Героев Днепра, 41;

16 декабря — Голосеевский район — амбулатория № 10, ЦПМСП № 1, улица Генерала Матыкина, 11а;

17 декабря — Деснянский район — амбулатория № 3, ЦПМСП № 3, проспект Лесной, 23а;

18, 26 декабря — Дарницкий — Киевская городская туберкулезная больница № 1, Харьковское шоссе, 121/3;

23 декабря — Голосеевский район — ТМО «Фтизиатрия», улица Васильковская, 35;

24 декабря — Дарницкий район — ЦПМСП, улица Срибнокильская, 14б.

«ФАКТЫ» ранее сообщали, что во Львове у учительницы младших классов выявили открытую форму туберкулеза.

А европейские ученые недавно назвали хроническую боль самостоятельным заболеванием и объяснили, как ее лечить.

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