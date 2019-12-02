- 21:36 Шевченко, Миколенко, Тайсон: названы лауреаты премии «Футбольные звезды Украины-2019»
- 21:28 Зеленский снова опроверг давление на него американцев: у Трампа отреагировали
- 21:24 «Золотой мяч»-2019: онлайн-трансляция церемонии в Париже
- 21:20 Где в Киеве бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе: график декабря
- 20:52 Сочно и быстро: рецепт нежнейшего филе индейки от популярного телеведущего
- 20:50 Полиция завела дело на президента Национальной академии аграрных наук и проводит обыски
- 20:15 Юзик «попал»: САП завела дело из-за "коррупционного" разговора нардепа Корявченкова
- 20:11 На Волыни неизвестные устроили бойню в лесничестве: убиты семь ланей
- 19:59 За «титул» «вора в законе» будут привлекать к суду: у Зеленского подготовили закон
- 19:47 Работали по известной схеме: в сети набирает популярность видео с похитительницами бюстгальтера из николаевского бутика
- 19:44 На Донбассе пьяные подростки ради развлечения жестоко избили "на камеру" двоих мужчин
- 19:32 С начала суток 2 декабря на Донбассе не зафиксировано ни одного вражеского обстрела, — штаб ООС
Где в Киеве бесплатно обследоваться на передвижном флюорографе: график декабря
В декабре для киевлян организовали бесплатные консультации и проверку на передвижном цифровом флюорографе, который будет дежурить по районам с 10:00 до 17:00 (технический перерыв с 13:30 до 14:00). После обследования желающие могут получить справку с результатами, а при необходимости проконсультироваться у врача-фтизиатра. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, в случае выявления патологий специалисты назначают дополнительное обследование в профильном учреждении. Напомним, специалисты Университета Манчестера (Великобритания) выяснили, что голова и суставы сильнее болят в сырую и ветреную погоду, независимо от температуры воздуха.
Медики не устают повторять: своевременная диагностика — залог успешного предупреждения опасной болезни.
В декабре мобильный флюорограф работает по адресам:
3 декабря — Соломенский район — амбулатория № 4 Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 2, проспект Лобановского, 2;
5 декабря — Днепровский район — амбулатория № 4 ЦПМСП № 4, улица Новаторов, 4;
6, 20 декабря — Подольский район — Киевский городской противотуберкулезный диспансер № 1, улица Автозаводская, 68;
10 декабря — Оболонский район — АТ «Рынок «Оболонь», улица Героев Днепра, 41;
16 декабря — Голосеевский район — амбулатория № 10, ЦПМСП № 1, улица Генерала Матыкина, 11а;
17 декабря — Деснянский район — амбулатория № 3, ЦПМСП № 3, проспект Лесной, 23а;
18, 26 декабря — Дарницкий — Киевская городская туберкулезная больница № 1, Харьковское шоссе, 121/3;
23 декабря — Голосеевский район — ТМО «Фтизиатрия», улица Васильковская, 35;
24 декабря — Дарницкий район — ЦПМСП, улица Срибнокильская, 14б.
«ФАКТЫ» ранее сообщали, что во Львове у учительницы младших классов выявили открытую форму туберкулеза.
А европейские ученые недавно назвали хроническую боль самостоятельным заболеванием и объяснили, как ее лечить.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Оторвался тромб»: художник Сафронов рассказал, почему его застрявший в унитазе сын Лука поправился на 162 кг
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..