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Мусор убивает: в Британии нашли мертвого кашалота со 100 кг отходов в желудке
В Великобритании, где на днях на берег Темзы выбросило кита, в Шотландии был найден мертвым кашалот со 100-килограммовым «шаром» из мусора в желудке.
Об этом пишет CNN.
В частности, из мертвого кашалота были извлечены рыболовные сети, канаты, упаковочная лента, сумки и пластиковые стаканчики. Специалисты по китообразным пока не определились с тем, способствовал ли мусор гибели кита.
Но местные жители, которые и нашли тушу погибшего кашалота на пляже на прошлой неделе, считают, что такие результаты вскрытия свидетельствуют об обострении проблемы загрязнения океана. Житель соседнего городка заявил, что «это было печальное зрелище — увидеть, как из желудка животного достают рыболовные сети и мусор».
Члены шотландской организации, которая исследует гибель китов и дельфинов, провели вскрытие кашалота, чтобы попытаться установить причину его гибели.
«Животное не было в очень плохом состоянии… Хотя это количество мусора, вероятно, было причиной его выброса на побережье, мы не смогли найти доказательства того, что это привело к непроходимости кишечника», — говорится в сообщении организации в Сети.
Также сотрудники организации добавили, что такое количество пластика в желудке ужасно. Это еще раз демонстрирует опасности, которые мусор в океане или выброшенное оборудование для рыболовства могут повлечь для морской жизни.
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