Мир

Мусор убивает: в Британии нашли мертвого кашалота со 100 кг отходов в желудке

В Великобритании, где на днях на берег Темзы выбросило кита, в Шотландии был найден мертвым кашалот со 100-килограммовым «шаром» из мусора в желудке.

Об этом пишет CNN.

В частности, из мертвого кашалота были извлечены рыболовные сети, канаты, упаковочная лента, сумки и пластиковые стаканчики. Специалисты по китообразным пока не определились с тем, способствовал ли мусор гибели кита.

Но местные жители, которые и нашли тушу погибшего кашалота на пляже на прошлой неделе, считают, что такие результаты вскрытия свидетельствуют об обострении проблемы загрязнения океана. Житель соседнего городка заявил, что «это было печальное зрелище — увидеть, как из желудка животного достают рыболовные сети и мусор».

Члены шотландской организации, которая исследует гибель китов и дельфинов, провели вскрытие кашалота, чтобы попытаться установить причину его гибели.

«Животное не было в очень плохом состоянии… Хотя это количество мусора, вероятно, было причиной его выброса на побережье, мы не смогли найти доказательства того, что это привело к непроходимости кишечника», — говорится в сообщении организации в Сети.

Также сотрудники организации добавили, что такое количество пластика в желудке ужасно. Это еще раз демонстрирует опасности, которые мусор в океане или выброшенное оборудование для рыболовства могут повлечь для морской жизни.

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