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Смертельный наезд на людей в Лондоне: погиб 12-летний мальчик
После недавнего теракта в Лондоне британская полиция зафиксировала еще один несчастный случай, на сей раз в пригороде британской столицы.
Об этом пишет Mirror.
Издание сообщает о том, что после того, как автомобиль врезался в группу людей недалеко от школы, погиб 12-летний мальчик, а еще пять человек пострадали. По подозрению в убийстве и покушении на убийство задержан 51-летний мужчина.
Один из пострадавших говорит, что водитель набрал скорость и специально выехал на тротуар. Полиция начала расследование по подозрению в предумышленном убийстве.
Другие пострадавшие — двое 15-летних подростков, 13-летний мальчик, 16-летняя девочка и женщина 53 лет. Экстренные службы сообщают, что угрозы их жизни нет.
Полицейские заявили, что считают наезд преднамеренным. Они сообщили, что разыскивают 51-летнего Терри Гловера. Есть подозрения, что Гловер мог быть замешан в другом инциденте неподалеку, говорили ранее полицейские. Позже в полиции сообщили о его задержании.
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