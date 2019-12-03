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Мир

Смертельный наезд на людей в Лондоне: погиб 12-летний мальчик

4:13 3 декабря 2019 42
Лондон
Инф. «ФАКТОВ»

После недавнего теракта в Лондоне британская полиция зафиксировала еще один несчастный случай, на сей раз в пригороде британской столицы.

Об этом пишет Mirror.

Издание сообщает о том, что после того, как автомобиль врезался в группу людей недалеко от школы, погиб 12-летний мальчик, а еще пять человек пострадали. По подозрению в убийстве и покушении на убийство задержан 51-летний мужчина.

Один из пострадавших говорит, что водитель набрал скорость и специально выехал на тротуар. Полиция начала расследование по подозрению в предумышленном убийстве.

Другие пострадавшие — двое 15-летних подростков, 13-летний мальчик, 16-летняя девочка и женщина 53 лет. Экстренные службы сообщают, что угрозы их жизни нет.

Полицейские заявили, что считают наезд преднамеренным. Они сообщили, что разыскивают 51-летнего Терри Гловера. Есть подозрения, что Гловер мог быть замешан в другом инциденте неподалеку, говорили ранее полицейские. Позже в полиции сообщили о его задержании.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП в Николаеве: мужчину сбили и переехали несколько раз.

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