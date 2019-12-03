Игорь Крутой переносит «Новую волну» из Сочи: назван город проведения конкурса

Шоу-бизнес

Уроженец Кировоградской области, российский композитор Игорь Крутой, затеявший недавно драку в аэропорту с коллегой по цеху Николаем Басковым, заявил о переносе «Новой волны» из Сочи.

Об этом он сказал в интервью изданию «Телепрограмма.про».

Как известно, Игорь Крутой помимо сочинительства музыки является главным организатором музыкального конкурса «Новая волна».

Неизвестно, из каких побуждений (а, скорее всего, из финансовых соображений), Крутой считает лучшим вариантом для проведения конкурса столицу Татарстана — Казань.

По словам композитора, он уже давно рассматривал вероятность переезда конкурса в Казань, однако город не был готов к такому масштабному мероприятию. За три года столица Татарстана очень преобразилась и показала хорошие результаты в плане организации масштабных мероприятий, а потому город готов принять «Новую волну», которая соберет не менее 1000 гостей.

Также в пользу переноса мероприятия в самый богатый регион России композитор назвал тот факт, что в следующем году будет отмечаться 100-яя годовщина Республики Татарстан, а потому гостей может быть и больше.

«В год 100-летия ТАССР „Новая волна“ в конце августа пройдет в Казани. Думаю, на эту неделю, когда мы будем проводить фестиваль, жизнь города изменится», — заявил Крутой.

Напомним, что до этого музыкальный конкурс проводился в Юрмале, а после переехал в Сочи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время прошедшего в августе в Сочи конкурса «Новая волна» Светлана Лобода восхитила зрителей «голым» костюмом.

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