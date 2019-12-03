Мир

Секс с "Мисс Азербайджан" и свое казино в тюрьме: стали известны Топ-10 фактов о "воре в законе" Гули

Пока в Украине президент Владимир Зеленский только собирается отправлять за решетку «воров в законе», его российский коллега Владимир Путин подписал подобный закон еще в апреле, и теперь правоохранители и суды имеют право наказывать незаконопослушных граждан за принадлежность в высшему воровскому сословию.

Тем не менее, пока что не отразился в значительной степени на криминальных авторитетах в РФ: они по-прежнему продолжают свою деятельность, не испытывая значительных затруднений в этом.

И один из наиболее известных «воров в законе», претендент на звание «главаря воровского» мира — Надир Салифов по кличке Гули, который приходится старшим братом семейного клана, состоящего из трех братьев.

Пытаясь понять сомнительный «успех» данного клана, российские СМИ составили список из 10 фактов, которые больше всего поразили их в деятельности Гули и его преступных сотоварищей.

Об этом говорится в материале в издании «Медиакратия».

Факт № 1

Надир Салифов является азебрайджанцем по происхождению, хотя родился он в грузинском Дманиси в августе 1972 года. В его семье было много детей, но Гули больше всего подружился со своими младшими братьями — Намиком и Мушфигом.

Факт № 2

После рождения Гули его семья переехала в Азербайджан, и к 1995 году, когда Надиру Салифову было 22 года, он успел прославиться за грабежи, разбой, вымогательство, похищение людей, за что молодой человек и попал впервые за решетку на 15 лет. Через пять лет после этого ему заочно присвоили титул вора в законе.

Факт № 3

Крестными отцами Гули стали Рауль Кирия и Джейран Асланов. Коронация прошла на воле, причем без самого Надира Салифова, находившегося в тот момент за решеткой.

Факт № 4

Гули сидел в комфортных условиях. Кроме хороших бытовых условий, он умудрился устроить в своей камере настояее подпольное казино, где по вечерам играли в покер, причем, как в настоящем заведении, в тюремном казено не обошлось и без красивых дам, среди которых была «Мисс Азербайджан».

В ходе разбирательство этого дела, уволенные к тому времени охранники рассказали, что к женщинам применялось насилие, и против Салифова было возбуждено дело по соответствующей статье. Однако женщины заявили, что встречи были добровольными, согласованными и оплачивались суммами в 400- 500 долларов, а сами они не имеют никаких претензий. Тогда обвинения с Гули были сняты, но срок отбывания в тюрьме за другие преступления был увеличен до 27 лет.

Факт № 5

Несмотря на то, что Надир Салифов находился в тюрьме, его поверенные продолжали работать на воле. В итоге доход криминального авторитета постоянно возрастал благодаря вымогательствам, шантажу, похищениям людей. Известно, что Гули организовал похищение бизнесмена из Тольятти Камала Гулуева в 2015 году, после чего — московского предпринимателя Хакмета Салаева в 2017 году.

Факт № 6

Прямо из тюрьмы Гули стал контролировать рынки благодаря наличию телефона, интернета и верных подручных. Так, он взял под контроль рынки Свердловской, Саратовской, Самарской областей, а затем Санкт-Петербурга и Москвы. Однако в столице у него на пути встал Заур Алиев, занимавший должность смотрящего. Однако в 2014 году Алиев был арестован. Его доставили в специальную камеру, где его ждали сообщники Надира. Подручные жестоко избили арестанта и заявили, что тот больше не контролирует рынок.

Факт № 7

В начале 2010-х годов Гули поучаствовал в так называемой «укропной» войне против Ровшана Ланкоранского, с которым он не поделил рынок зелени в крупнейших городах России. За право иметь доход с этой торговли один за другим расстреливались азербайджанские авторитеты.

Факт № 8

В 2003 году Надир Салифов чуть не остался без своего статуса вора в законе из-за того, что конфликтовавший с ним Ровшан Ленкоранский отправил по тюрьмам письмо, в которой уведомил о своем решении лишить Салифова звания. Однако за него заступился Дед Хасан, а сам Гули не простил обидчику его выпад, и сам разослал послание о лишении статуса Ленкоранского, а в 2016 году тот был убит.

Факт № 9

Гули вышел на свободу досрочно в октябре 2017 года, когда до конца его официального срока оставалось пять лет. Как именно это произошло, учитывая отрицательные характеристики вора в законе, неизвестно.

Факт № 10

Сначала Гули отправился в Турцию, а сейчас он проживает в ОАЭ, куда, по некоторым данным, не сможет добраться российское правосудие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции рассказали, сколько иностранных «воров в законе» отловили в Украине за месяц и что с ними будет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter