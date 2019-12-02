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За «титул» «вора в законе» будут привлекать к суду: у Зеленского подготовили закон
Президент Зеленский внес в Раду законопроект, который предусматривает ответственность преступных сообществ и «воров в законе». Ранее Зеленский подписал закон об ответственности за незаконное обогащение. Текст нового законопроекта опубликован на сайте парламента.
Как сообщает Liga. НЕТ, в пояснительной записке к законопроекту указано, что цель документа — прекращение деятельности преступных сообществ, а также привлечение к ответственности «воров в законе».
Законопроект определяет преступное сообщество как иерархическое объединение из пяти человек с участием «вора в законе».
Уголовным преступлением предлагается считать как создание преступного сообщества, так и пребывание в статусе «вор в законе», а также деятельность в составе группировки злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в полиции назвали число «воров в законе», которых они задержали за месяц.
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